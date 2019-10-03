Жіноча збірна України U-23 виграла другу поспіль гру на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3: відео

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Жіноча збірна України U-23
Жіноча збірна України U-23 / fbu.ua

Жіноча збірна України U-23 перемогла команду Італії в другому матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Українки здобули перемогу з результатом 21:19.

Найрезультативнішою в нашій команді в цьому поєдинку стала Вікторія Кондусь – 10 очок. Саме епізод з Кондусь приніс перемогу українкам.

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За рівного рахунку Вікторія виконала дальню атаку на якій сфолили італійки. У результаті двома влучними штрафними наша збірна поставила ефектну крапку – 21:19.

Це вже друга перемога наших дівчат на чемпіонаті світу. Напередодні вони здолали Францію – 16:13.

Відтак у групі по дві перемоги мають Японія та Україна. У японок наразі більше набраних очок. У наступних матчах Україна 4 жовтня грає проти Японії (7:20) та проти Туркменістану (9:10). У чвертьфінал виходять дві команди з групи.

Україна – Італія відеоогляд матчу

 

Поки ще більша частина України відпочиває, наші дівчата в непростому поєдинку здобувають другу перемогу на Чемпіонаті світу 3х3 Україна 21:19 Італія #ukrbasket #fbu #ukraine3x3

Опубліковано ФБУ - Федерація баскетболу України Середа, 2 жовтня 2019 р.

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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