Жіноча збірна України U-23 виграла другу поспіль гру на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3: відео

Жіноча збірна України U-23 перемогла команду Італії в другому матчі групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Українки здобули перемогу з результатом 21:19.

Найрезультативнішою в нашій команді в цьому поєдинку стала Вікторія Кондусь – 10 очок. Саме епізод з Кондусь приніс перемогу українкам.

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За рівного рахунку Вікторія виконала дальню атаку на якій сфолили італійки. У результаті двома влучними штрафними наша збірна поставила ефектну крапку – 21:19.

Це вже друга перемога наших дівчат на чемпіонаті світу. Напередодні вони здолали Францію – 16:13.

Відтак у групі по дві перемоги мають Японія та Україна. У японок наразі більше набраних очок. У наступних матчах Україна 4 жовтня грає проти Японії (7:20) та проти Туркменістану (9:10). У чвертьфінал виходять дві команди з групи.

Україна – Італія відеоогляд матчу