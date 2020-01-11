Жіноча збірна України виборола 6-е місце в естафеті, Екгофф вирвала перемогу для Норвегії

У німецькому Обергофі відбулася класична жіноча естафета у рамках 4 етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії.

Друге місце в Обергофі посіла шведська збірна. Бронзові медалі здобула команда Франції. Українська команда фінішувала шостою.

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Боротьба за перемогу

Після першого етапу лідерство в естафеті захопила Італія на чолі з Лізою Віттоцці. На п'яти італійці наступали представниці Швейцарії та Франції.

Після другого етапу у лідери вийшла Швейцарія завдяки відмінній роботі Селін Гаспарін. Понад пів хвилини швейцарці програвали француженка Бескон та фінка Кайса Мякяряйнен.

Аїта Гаспарін розгубила перевагу Швейцарії на другій стрільбі стоячи, пішовши на коло штрафу. Цим скористалася Селія Емоньє, яка вивела вперед Францію. Навздогін їй кинулись Мона Брорссон та Марте Рейселанн-Ольсбу.

Після першої стрільби на останньому етапі у лідерах були Франція, Швеція та Норвегія. Найкраще на останньому вогневому рубежі відпрацювала Тіріл Екгофф і принесла Норвегії перемогу.

Боротьбу за друге місце виграла Ханна Оберг, принісши срібло Швеції. Жустін Бреза здобула для Франції бронзу.

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Як виступила Україна

На першому етапі за Україну бігла Анастасія Меркушина, яка повернулася до збірної після виступів на Кубку IBU. Анастасія чисто відпрацювала на першому вогневому рубежі.

На жаль, Меркушина не зуміла закрити одну мішень на стійці, тому змушена була пробігти коло штрафу й опустилася на 17-у сходинку.

На другому етапі бігла Юлія Джима. Уже після першої стрільби Юлія покращила позицію України, вибігши 9-ю. На стійці Джима використала один запасний патрон і трималася у топ-10.

Валентина Семеренко бігла на третьому етапі. На двох вогневих рубежах українка витратила 3 запасні патрони й піднялася на 7 сходинку.

На останньому етапі бігла капітанка збірної України Олена Підгрушна. На першій стрільбі Олена відпрацювала "на нуль" і пішла на дистанцію 5-ю. На стійці Підгрушна теж закрила всі мішені.

Українка фінішувала шостою, пропустивши вперед надзвичайно швидку німкеню Деніз Геррманн та швейцарку Лену Гекі.