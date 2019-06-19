Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вслід за чоловіками програла Росії на ЧС-2019

Жіноча національна збірна України поступилася Росії у стартовій грі групового раунду чемпіонату світу з баскетболу 3х3, який проходить в Амстердамі, Нідерланди.

Команда Володимира Холопова пропустила ривок суперниць на старті грі. Поступаючись 2:6, зуміла повернутися і зрівняти рахунок – вдалий відрізок провела Ольга Мазніченко.

А Ви знали, що Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021?

Але росіянки знову повернули собі перевагу, яку протримали до завершення матчу. Наприкінці матчу наша команда наблизилась до суперниць, скоротивши відставання до мінімального, але часу на те, щоб провести повноцінну заключну атаку в основний час українкам не вистачило – 12:13.

Другу гру світової першості наша збірна зіграє також у середу, 19 червня. Початок – о 15:15 проти Італії.

Також серед суперників збірної України на груповому етапі – Нова Зеландія та Індонезія. У плей-офф виходять дві найкращі збірні.

Спорт 24 писав, що чоловіча збірна України в перших двох матчах здобула перемогу над Пуерто-Ріко і поступилася Росії.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram