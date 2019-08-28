Жіноча збірна України з баскетболу офіційно отримала нового тренера

Асистент екс-тренера жіночої збірної України Горана Бошковича, Срджан Радулович продовжить роботу з командою в якості в.о.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

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Чорногорський фахівець працював в штабі Бошковича з 2017 року, також Радулович є головним тренером бердянської "Чайки-ДЮСШ", яка виступає в Суперлізі.

Наступний офіційний матч українки проведуть проти команди Бельгії в рамках кваліфікації на Євробаскет-2021.

Нагадаємо, під керівництвом Бошковича збірна України не змогла пробитися в плей-офф Євробаскету-2019 і відібратися на кваліфікаційний турнір на Олімпійські ігри-2020.