Жіноча збірна України з баскетболу оголосила розширений список на ЄвроБаскет-2019

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Жіноча збірна України з баскетболу оголосила розширений список на ЄвроБаскет-2019

Тренерський штаб жіночої національної збірної України на чолі з Гораном Бошковичем оприлюднив розширений склад команди перед фінальною частиною ЄвроБаскета-2019.

Нагадаємо, в груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 25 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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До ростеру команди потрапило 19 баскетболісток:

Олена Самбурська ("Познань", Польща), Катерина Римаренко ("Люблін", Польща), Валерія Бережинська ("Герніка", Іспанія), Олеся Малашенко ("Кастор Брейн", Бельгія), Вікторія Кондусь, Анна Ольховик, Вероніка Любинець (усі – "Київ-Баскет"), Віта Горобець ("Намур", Бельгія), Міріам Уро-Ніле ("Франківськ-ПНУ"), ДеАндра Мосс ("Тарб", Франція), Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словаччина), Аріна Білоцерківська ("Островія", Польща), Таїсія Удоденко ("Вроцлав", Польща), Ольга Мазніченко ("Монтбрісон", Франція), Оксана Фастова, Оксана Пянтак, Наталія Цюбик (усі – "Динамо"), Марія Ковтун ("Львів"), Ольга Дубровіна.

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Теги: Спорт Баскетбол
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