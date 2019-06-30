Жіноча збірна України з баскетболу програла всі матчі на ЄвроБаскеті-2019

Жіноча національна збірна України з баскетболу програла команді Великої Британії в третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи. Українки покидають чемпіонат Європи, не здобувши жодної перемоги.

Україна – Велика Британія 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24)

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Суперниці одразу максимально зосереджено вступили в боротьбу. Уже після декількох стартових атак українкам довелося наздоганяти. Та це в наших баскетболісток не надто вдало виходило. Особливо не пішли кидки з-за дуги. За першу чверть не змогли реалізувати жодної з восьми спроб.

У другій 10-хвилинці тенденція продовжилася – уже 18 хибних спроб. Жодного влучання. То ж за більшої кількості втрат британки після першої половини мали 11 очок переваги.

Другу половину українки також почали з хибних кидків з-за дуги. Лише 23-тя спроба виявилася влучною. Свій дев’ятий дальній кидок нарешті реалізувала Ягупова.

Цей момент додав упевненості українкам. Науменко агресивно відіграла в захисті та реалізувала в наступній атаці два з фолом. А наступне друге дальнє влучання Ягупової скоротило різницю в рахунку до мінімального одного балу. За підсумками третьої чверті Україна вперше в матчі вийшла вперед – 45:44.

З початком останньої чверті британки перехопили ініціативу. За половину ігрового часу вони відновили 11-очкову перевагу. Сил на спробу для останнього ривка у збірної України в підсумку не виявилося. Натомість британки лише збільшили перевагу.

Цією поразкою наша команда завершила виступи на чемпіонаті Європи.