Жіноча збірна України з біатлону зазнала втрат перед етапом Кубка світу в Оберхофі

Жіноча збірна України з біатлону на етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі зможе розраховувати лише на п'ятьох спортсменок. Дар'я Блашко пропустить як мінімум цей етап.

Про те, що Дар'я Блашко не виступить в Оберхофі, заявив тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков, повідомляє UA:БІАТЛОН.

"Дар’я Блашко пропустить спринтерську гонку на етапі в Оберхофі. Вона не дуже добре почувалася на зборі в австрійському Хохфільцені. Були проблеми з горлом, турбував нежить. Нічого серйозного, але краще поберегти спортсменку. Вона, схоже, пропустить весь етап. Але головний старт сезону – це чемпіонат світу. Не хочемо ризикувати, бо вже маємо гіркий досвід попередніх років", – заявив Валерій Лєсніков.

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Відтак у жіночої збірної залишилося лише п'ять біатлоністок: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко та Валентина Семеренко. При цьому ще невідомо, хто з них виступить в естафеті. Все буде залежати від результатів спринтерської гонки та стану здоров'я самих біатлоністок.

Варто відзначити, що і чоловіча збірна України з біатлону зіштовхнулася з проблемами перед етапом Кубка світу в Оберхофі. Через народження сина у Дмитра Підручного, біатлоніста відпустили додому. Він повернеться до команди аж 10 січня, відтак пропустить спринтерську гонку. натомість до збірної викликали Сергія Семенова.