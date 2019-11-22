Жіноча збірна України з гандболу поступилася Білорусі на міжнародному турнірі

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Жіноча збірна України з гандболу / handball.net.ua

Жіноча збірна України з гандболу провела перший матч на товариському турнірі в Польщі. Українки поступилися збірній Білорусі.

Україна – Білорусь 22:31 (10:14, 12:17)

На перерву команди пішли за переваги білоруської збірної в чотири м'ячі – 14:10. У другій половині зустрічі українкам не вдалося відігратися. Білорусь здобула впевнену перемогу на старті турніру.

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У суботу, 23 листопада, Україна зіграє проти Польщі. 24 листопада українки зустрінуться з Литвою.

До слова, навесні 2020 року Україна проведе завершальні матчі відбору на чемпіонат Європи-2020. Після двох зіграних турів українки йдуть на третьому місці, не набравши жодного очка.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Гандбол
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