Жіноча збірна України зіграє проти Росії у матчі за 3 місце на чемпіонаті Європи

У півфіналі футзального Євро серед жінок збірній України не вдалося виграти у господарок турніру, збірної Португалії – 1:5.

Україна – Португалія 1:5

Голи: Сидоренко, 22 – Сільва, 14, 39, Фіфо, 28, 40, Ванесса, 33

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В першому таймі свою величезну перевагу португальська команда втілила лише у один гол – 0:1.

Після перерви українки відігралися. Швидку контратаку завершила Сидоренко – 1:1. Лише в середині тайму португалки знову вийшли вперед, а згодом забили ще. У підсумку, наша збірна поступилася 1:5.

У паралельному півфінальному матчі збірна Іспанії розгромила Росію (5:0) і тепер українкам доведеться зіграти з росіянками в матчі за третє місце, який відбудеться 17 лютого.

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