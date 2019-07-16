Жіночий теніс в Україні переживає пік: молоді українки підкорюють світ

Вімблдон 2019 народив ще одну українську зірку. До Еліни Світоліної, Даяни Ястремської та Марти Костюк приєдналася Дар’я Снігур. Снігур стала тільки другою українкою, яка вигравала Вімблдон. Окрім неї це зробила Катерина Бондаренко. До стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Лише п'ятьом українцям вдавалося вигравати турнір серії Гренд Слем серед тенісистів віком до 18 років. Окрім Снігур та Бондаренко, у 1991 році Андрій Медведев став переможцем Ролан Гаррос.

У 2010 році його тріумф повторила Еліна Світоліна. Марта Костюк стала володаркою трофею Australian Open-2017.

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Не підкорювали українці тільки US-Open. У 2000 році у фіналі поступилася Тетяна Перебийніс, у 2004 Сергій Стаховський програв Енді Маррею. У 2014 до фіналу добралася Ангеліна Калініна.

У 2003 році до фіналу Australian Open добралася Вікторія Кутузова, але також програла. Таким чином, українці зіграли 12 фіналів юніорських турнірів серії Гренд Слем і здобули тільки 5 перемог – 7 поразок.

Світоліна – це Федерер для українських тенісисток

Найбільшими досягненнями України в тенісі у відкритій ері можна назвати фінал Ролан Гаррос 1999 року за участю Андрія Медведєва та перемога сестер Бондаренко на Australian Open 2008 у парному розряді.

Після цього українські тенісисти та тенісистки замовкли. Першою помітно почала прогресувати Еліна Світоліна. У 2010 році Еліна несподівано виграла юніорський Ролан Гаррос. У серпні 2011 року в Туреччині Еліна виграла перший в кар'єрі титул на турнірах циклу ITF.

За короткий проміжок часу Світоліній вдалося зібрати 13 титулів WTA. До прикладу, сестри Бондаренко на двох за всю кар’єру здобули тільки чотири. Видатний Медведєв здобув 11 у чоловічому розряді.



Еліна Світоліна. Фото: з відкритих джерел

Світоліна стала першою українкою, яка вийшла у півфінал турніру серії Гренд Слем (Вімблдон 2019), Еліна перша українка, яка виграла Підсумковий турнір (2018), Еліна перша українка, яка увійшла в топ-10 рейтингу WTA. Вона була третьою ракеткою світу й навіть мала шанси очолити рейтинг.

Світоліній тільки 24 роки, тому є привід надіятися, що найближчим часом Еліна встановить новий рекорд. Вдалий виступ на Вімблдоні хороший сигнал. Трава точно не улюблене покриття Світоліної, проте вона зуміла адаптуватися до складних умов. Попереду US Open, де покриття буде більш привабливим для Еліни, відтак є всі підстави сподіватися на перший титул Великого Шолому.

Еліна встановила нові рекорди, які молоді українки будуть прагнути побити. Світоліна для України, як Федерер. У свої 37 швейцарець має 20 титулів серії Гренд Слем, однак ще досі молоді Новак Джокович та Рафаель Надаль мають всі шанси переписати історію. Вони прагнуть це зробити й можуть користатися досвідом Роджера. Та ж історія з українками.

Ястремська найбільший талант

Даяна Ястремська у 19 років вже має три титули WTA. Даяна 34 ракетка світу й демонструє прекрасну стабільність. Ястремська складна суперниця для будь-якої тенісистки. Вона веде динамічну гру та контролює хід матчу. Її теніс навіть симпатичніший, аніж Світоліної.

На дебютному Australian Open у 2019 році вона дійшла до третього кола, в якому поступилася знаменитій Серені Вільямс. Далі третього кола в Австралії не проходила знаменита Катерина Бондаренко. Ястремська ж вийшла у цей раунд вже у 18 років.



Даяна Ястремська. Фото: Getty Images

Коли я підійшла до сітки, то побачила, що Даяна плаче. Це доводить, що вона вийшла на матч не для того, щоб показати хороший теніс, а для того, щоб перемогти. Її сльози розбили моє серце. Думаю, що Ястремська – великий талант, приємно бачити таке ставлення до справи.



Плакала я раніше після матчів? Так звісно. Одного разу я програла Вінус на Вімблдоні й ревіла біля сітки й нічого не могла з цим вдіяти,

– заявила Серена після матчу.

З першого разу Ястремській вдався яскравий виступ на Вімблдоні. У 19 років вона добралася до 1/8 фіналу. У цьому вона перевершила навіть Світоліну, яка тільки цьогоріч зуміла подолати 4-й раунд та вийшла у півфінал.

Ястремська, як і Світоліна, добиралася до фіналу юніорського Вімблдону, проте зазнала фіаско.

Прогрес

На цей момент з українським паспортом ряд молодих талановитих тенісисток. Катаріна Завацька (19 років), Марта Костюк (17 років), Дарія Лопатецька (16 років), Даяна Ястремська (19 років) та Дар’я Снігур (17 років). Їх середній вік 17,6 року. Ястремська першою зробила якісний перехід від юніорів до професіоналів. На черзі Костюк, Завацька та Лопатецька.



Дар'я Снігур. Фото: Getty Images

Крок за кроком українські вболівальники звикають, що українки перебувають у топ-100 рейтингу WTA. Еліна Світоліна 7-а, Даяна Ястремська 34-а, Цуренко 36-а, а Козлова 66-а (дані станом на понеділок, 15-го липня). Наприклад, колишні зірки українського тенісу мали зовсім гірші позиції: Олена Бондаренко 19-а, Катерина Бондаренко 29-а, Тетяна Перебийніс 35-а, Ольга Савчук 79-а (найкращі позиції в кар'єрі). Середня позиція першої четвірки – 35-а. Другої четвірки – 162.