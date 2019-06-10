Жодного разу не чув, щоб про нього говорили в Англії, – Ярмоленко потролив Зінченка

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Ярмоленко потролив Зінченко
Ярмоленко потролив Зінченко / УАФ

Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко поділився своїми думками щодо гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Ярмоленко в шоу на YouTube-каналі "Трендец" пожартував щодо обговорювання Зінченка в Англії.

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Що в Англії говорять про Зінченка? Нічого. Жодного разу не чув, щоб про нього хтось говорив.

"Насправді Зіна – красень і молодець. Він показав своєю роботою і ставленням, що все можливо. Показав це багатьом критикам, які говорили, що він не заграє, і молодим пацанам. Головне, працювати, тренуватися і прогресувати. Можна бути яким завгодно талантом, але без роботи ти нічого не доб'єшся. Він показав це всій Україні", – сказав Ярмоленко.

Раніше Спорт 24 писав, що українські футболісти не стримували своїх емоцій після поєдинку 3 туру кваліфікації Євро-2020 між збірною України та Сербією (5:0). Олександр Зінченко навіть поцілував журналістку телеканалу "Футбол" Владу Седан.

Матч Україна — Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Початок зустрічі о 21:45. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко
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