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Жонглювання туалетного паперу на ракетці: тенісисти підтримали кумедний челендж – відео

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Еліна Світоліна / cosmo.com.ua

Через пандемію коронавірусу усі спортивні заходи були скасовані, а спортсмени відправлені на карантин. Проте, щоб бути налаштованими на позитив у такій непростій ситуації був створений оригінальний челендж серед спортсменів, який тепер підтримали тенісисти.

Зараз поширюється інтернетом новий челендж "Залишайся вдома", де спортсмени і не тільки вони жонглюють рулоном туалетного паперу. Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

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Першими із жонглювання туалетним папером підтримали футболісти та футзалісти, які показали свою майстерність не тільки у набиванні м'яча. Тепер цю оригінальну ідею підтримали тенісисти та дещо змінили його на свій лад.

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та інші вже теж підтримали цей челендж та поділились відео у своїх соцмережах.

Відео від українських тенісистів

Додамо, що естафету Еліні Світоліній передав її хлопець, французький тенісист Гаель Монфіс, який раніше взяв участь у цьому випробовуванні.

Зазначимо, що гімнастки теж знайшли цікавий вихід як провести карантин із користю. Українська гімнастка Анна Різатдінова підійшла до купівлі товарів оригінально. Спортсменка скористалась своєю чудовою розтяжкою дістаючи з поличок продукти.

Схожий ролик можна було побачити у іншої російської гімнастки Діани Беліцької у її інстаграмі. Можливо, гімнастки започаткують такий новий своєрідний челендж між спортсменами.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Марта Костюк Еліна Світоліна Теніс
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