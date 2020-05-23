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Жозе Моурінью: Після матчу з "Динамо" я плакав, вперше після перемоги

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"Динамо" – "Інтер" у Лізі чемпіонів 2009/10
"Динамо" – "Інтер" у Лізі чемпіонів 2009/10 / Getty Images

Колишній головний тренер "Інтера" Жозе Моурінью, який нині працює з "Тоттенхемом", розповів про найпам'ятніші для нього матчі Ліги чемпіонів-2009/10.

Жозе Моурінью зізнався, як плакав після перемоги над "Динамо" очолюючи міланський "Інтер". Слова фахівця цитує #CasaSkySport.

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Після матчу проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів я плакав. Це був перший раз, коли я плакав після перемоги. Моя команда могла зіграти набагато краще. Але мені вдалося по ходу поєдинку внести тактичні зміни, які були необхідні. Навіть нічия не була б хорошим результатом для нас. Важливо, що мені вдалося проникнути в серця гравців. Ми ніколи не були так близькі до вильоту,
– зазначив Моурінью.

Матч "Динамо" – "Інтер" у Лізі чемпіонів 2009/10

В Лізі чемпіонів сезону 2009/10 "Інтер" Жозе Моуріньо потрапив в одну групу з "Динамо", "Барселоною" і "Рубіном".

У підсумку "нерадзурр" вийшли в плей-офф турніру з другого місця, а "Динамо" фінішувало останнім. "Інтер" став переможцем того розіграшу Ліги чемпіонів, здолавши у фіналі "Баварію" з рахунком 2:0.

"Динамо" – "Інтер" відеоогляд матчу

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Інтер Жозе Моурінью Динамо Спорт Футбол
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