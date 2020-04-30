Жозе Моурінью допомагає доставляти харчові продукти на карантині: фото

Зірковий наставник "Тоттенхема" Жозе Моурінью під час карантину займається благодійною діяльністю. Португалець допомагає доставляти харчові продукти.

Як повідомляє "Тоттенхем", Моурінью допоміг доставити свіжі фрукти і овочі з клубного саду-городу до центру розподілу харчових продуктів на стадіоні.

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Карман в гаражі арени використовує Лондонський продовольчий альянс – благодійна організація, яка забезпечує продуктами найбільш вразливі верстви населення.

Сюди привозять овочі та інші продукти, розподіляють і розвозять.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ️ #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06 — Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) April 29, 2020

Раніше повідомлялося, що португальський фахівець став волонтером благодійної організації в Age UK.

Моурінью розносив людям предмети першої необхідності в Енфілді, одній з адміністративних одиниць Лондона.

Всупереч режиму самоізоляції Жозе Моурінью провів секретні заняття зі своїми гравцями в парку та отримав догану.

Станом на 30 квітня у Британії підтверджено 166 441 випадок зараження COVID-19, померло 26 166 осіб.

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