Жозе Моурінью допомагає доставляти харчові продукти на карантині: фото
Зірковий наставник "Тоттенхема" Жозе Моурінью під час карантину займається благодійною діяльністю. Португалець допомагає доставляти харчові продукти.
Як повідомляє "Тоттенхем", Моурінью допоміг доставити свіжі фрукти і овочі з клубного саду-городу до центру розподілу харчових продуктів на стадіоні.
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Карман в гаражі арени використовує Лондонський продовольчий альянс – благодійна організація, яка забезпечує продуктами найбільш вразливі верстви населення.
Сюди привозять овочі та інші продукти, розподіляють і розвозять.
Раніше повідомлялося, що португальський фахівець став волонтером благодійної організації в Age UK.
Моурінью розносив людям предмети першої необхідності в Енфілді, одній з адміністративних одиниць Лондона.
Всупереч режиму самоізоляції Жозе Моурінью провів секретні заняття зі своїми гравцями в парку та отримав догану.
Станом на 30 квітня у Британії підтверджено 166 441 випадок зараження COVID-19, померло 26 166 осіб.
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