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Жозе Моурінью допомагає доставляти харчові продукти на карантині: фото

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Жозе Моурінью
Жозе Моурінью / twitter.com/SpursOfficial

Зірковий наставник "Тоттенхема" Жозе Моурінью під час карантину займається благодійною діяльністю. Португалець допомагає доставляти харчові продукти.

Як повідомляє "Тоттенхем", Моурінью допоміг доставити свіжі фрукти і овочі з клубного саду-городу до центру розподілу харчових продуктів на стадіоні.

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Карман в гаражі арени використовує Лондонський продовольчий альянс – благодійна організація, яка забезпечує продуктами найбільш вразливі верстви населення.

Сюди привозять овочі та інші продукти, розподіляють і розвозять.

Раніше повідомлялося, що португальський фахівець став волонтером благодійної організації в Age UK.

Моурінью розносив людям предмети першої необхідності в Енфілді, одній з адміністративних одиниць Лондона.

Всупереч режиму самоізоляції Жозе Моурінью провів секретні заняття зі своїми гравцями в парку та отримав догану.

Станом на 30 квітня у Британії підтверджено 166 441 випадок зараження COVID-19, померло 26 166 осіб.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Здоров'я Новини Спорту Тоттенхем Коронавірус COVID-19 Жозе Моурінью Спорт Футбол
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