Жозе Моурінью вестиме програму на російському пропагандистському каналі

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Жозе Моуріньо
Жозе Моуріньо / Getty Images

Колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью працюватиме на російському телеканалі RT (колишня назва – Russia Today). Він вестиме програму про Лігу чемпіонів.

Його програма на російському державному телеканалі називається "Біля бокової лінії разом з Жозе Моурінью". У програмі будуть висвітлювати матчі Ліги чемпіонів.

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Стартує програма 7 березня. Виходитиме вона раз на два тижні.

Одним з перших матчів, які аналізуватиме Жозе Моурінью, стане гра ПСЖ проти колишньої команди португальця "Манчестер Юнайтед". Це буде матч-відповідь і вже визначиться переможець цієї пари. Саме з МЮ звільнили Моурінью у грудні 2018 року після не надто вдалих результатів у чемпіонаті Англії. Його замінив колишній гравець "червоних дияволів" Оле Гуннар Сульшер. Після його призначення, шанси МЮ перемогти ПСЖ у першому матчі значно зросли.

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Для Моурінью робота на російських пропагандистів не буде першою. Влітку 2018 року він працював експертом на RT під час Чемпіонату світу з футболу 2018.

Що таке RT?Російський пропагандистський канал, який розпочав роботу у 2005 році. Підрозділ російського державного ЗМІ "РИА Новости". Компанія фінансується з Федерального бюджету Росії. Спочатку називався Russia Today і ставив за мету висвітлення подій у Росії та світі саме з російської точки зору. Для цього канал вів мовлення на англійській, арабській, німецькій, російській, французькій та іспанській мовах у понад 100 країн світу. Має свої студії у Москві, Лондоні та Вашингтоні.
У 2008 році канал змістив акцент на американські події, протиставляючи себе американським ЗМІ. Також змінив назву на RT, щоб зайвий раз не асоціюватися з Росією
Канал неодноразово звинувачували у російській пропаганді, недотриманні журналістських стандартів тощо.

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Теги: Російська пропаганда Спорт Футбол Жозе Моурінью
Джерело: 24 Канал
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