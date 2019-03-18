Жуніор Мораес прокоментував отримання українського громадянства

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство. Тепер гравець не вважатиметься легіонером у чемпіонаті України. І навіть зможе зіграти за національну збірну.

"Україна – країна, яку ми з родиною обрали для життя вже майже сім років тому. Тут зростають і пішли до школи наші діти. Ми мали змогу залишити цю країну безліч разів, однак завжди ухвалювали рішення залишитись, адже щасливі в Україні", – заявив Мораес у коментарі сайту "Шахтаря".

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У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство . Також є інформація, що гравець у вівторок, 19 березня, приєднається до збірної України, яка 22 березня зіграє проти Португалії. 25 березня "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Люксембургу.