Журналіст опублікував зарплати чиновників УАФ: Маркевич отримує 729 тисяч гривень за місяць

Журналіст Костянтин Андріюк опублікував зарплати чиновників Української асоціації футболу (УАФ). Андріюк опублікував зарплати чиновників у контексті фінансування арбітра Сергія Беккера, який переніс інсульт.

За інформацією журналіста, зарплата керівника Беккера – Лучано Лучі за березень 2019 року склала 508 985 гривень. Луччі – глава комітету арбітрів УАФ.

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Також Андріюк опублікував зарплати інших чиновників за місяць.

Мирон Маркевич (Голова комітету національних збірних ) – 729 905 гривень

Вадим Костюченко (1-й віцепрезидент) – 474 027 гривень

Юрій Запісоцький (генеральний секретар) – 350 533 гривень

Олег Протасов (1-й віцепрезидент) – 250 719 гривень

Ігор Беланов (співголова Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу) – 157 595 гривень

Алан Плієв (давній друг президента УАФ) – 120 264 гривень

Валентин Латипов (радник президента УАФ) – 99 644 гривень

Як відомо, український лайнсмен Сергій Беккер переніс інсульт минулої осені перед матчем Ліги Європи ПАОК – "Віді", який відбувся 25 жовтня 2018 року.

Беккер досі перебуває на лікуванні, але вже в Україні. Про інсульт Сергія стало відомо завдяки журналістам, які повідомили, що УАФ не виділила гроші на лікування свого працівника. У серпні ЗМІ повідомили, що УАФ таки виділила гроші.