Журналістка отримала потужний удар в голову м'ячем під час прямої трансляції: відео

Футбол – доволі травматичний вид спорту. Навіть якщо ти не футболіст. Про це повинні пам'ятати журналісти, які працюють на футбольних матчах.

Перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги Європи між іспанською "Валенсією" та англійським "Арсеналом", одна з журналісток іспанського телеканалу Gol Моніка Бенавент вела пряму трансляцію. Робила вона це на лінії поля, у той час як на самому полі розминалися футболісти. І в один момент м'яч полетів саму в сторону журналістки. І влучив їй у голову ззаду.

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Журналістка не надто постраждала у цій ситуації.

¡Vivita y coleando! Os escribe la primera en comprobar que el @valenciacf estaba afinando la puntería para el #ValenciaArsenal que sí ya pintaba a épico, para mi lo empieza a ser. Nada que no cure un Ibuprofeno. #ElMédicoYaLeDijoAMiMadreQueTeníaUnaBuenaCabeza pic.twitter.com/ipTrdcIuVO — Mónica Benavent (@monicabenaventv) 9 травня 2019 р.

Сам матч закінчився впевненою перемогою "Арсеналу". Саме лондонська команда зіграє у фіналі Ліги Європи.

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