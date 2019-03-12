Зідан може влаштувати кадрову чистку у "Реалі", від якої постраждає українець

Зінедін Зідан після повернення на посаду головного тренера мадридського "Реалу", під час трансферного вікна влітку 2019 року може купити одразу трьох зіркових футболістів. А також поставити хрест на сподіваннях українця Андрія Луніна у клубі.

На трансферну кампанію Зідан може отримати 300 мільйонів євро. За ці гроші у "Реал" мають перейти Еден Азар з "Челсі" та Крістіан Еріксена з "Тоттенхему". Третім новачком команди влітку може стати один з нападників ПСЖ – Неймар або Кіліан Мбаппе, пише Marca.

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Та окрім купівлі, "Реалу" доведеться і попрощатися із зірковими гравцями. Серед ймовірних кандидатів, які влітку покинуть команду – Гарет Бейл та Лука Модріч.

Від перебудови у "Реалі" може постраждати український воротар Андрій Лунін. Його знову можуть віддати в оренду. Адже Зінедін Зідан буде розраховувати на Кейлора Наваса та Тібо Куртуа. У той час як третім воротарем "вершкових" знову стане син Зідана Люка. Тож Луніну місця у команді не буде.