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Зідан отримав удар бутсою в обличчя під час матчу "Реалу": фото та відео

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Зідан отримав бутсою в обдиччя / Getty Images

Під час матчу чемпіонату Іспанії між "Реалом" та "Сельтою", наставник мадридського клубу Зінедін Зідан отримав удар бутсою в обличчя від суперника.

Прикрий момент стався, коли гравець "Сельти" Джозеф Айду намагався дістати м'яч на лінії поля. Однак футболіст не втримався на ногах та завалився у технічну зону, де якраз і перебував Зідан.

До слова: "Реал" неочікувано зіграв внічию з "Сельтою", пропустивши гол від росіянина Смолова: відео

Після падіння Айду зачепив Зідана – він влучив йому в обличчя, після чого збив з ніг.


Гравець "Сельти" збив Зідана (фото:Getty Images)

Попри такий удар, Зідан одразу ж піднявся та продовжив керувати діями своєї команди.

Відео удару в обличчя Зідану

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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