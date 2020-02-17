Зідан отримав удар бутсою в обличчя під час матчу "Реалу": фото та відео
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Під час матчу чемпіонату Іспанії між "Реалом" та "Сельтою", наставник мадридського клубу Зінедін Зідан отримав удар бутсою в обличчя від суперника.
Прикрий момент стався, коли гравець "Сельти" Джозеф Айду намагався дістати м'яч на лінії поля. Однак футболіст не втримався на ногах та завалився у технічну зону, де якраз і перебував Зідан.
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Після падіння Айду зачепив Зідана – він влучив йому в обличчя, після чого збив з ніг.
Гравець "Сельти" збив Зідана (фото:Getty Images)
Попри такий удар, Зідан одразу ж піднявся та продовжив керувати діями своєї команди.
Відео удару в обличчя Зідану
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