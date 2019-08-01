Зідан розповів про майбутнє Луніна в "Реалі"

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Зінедін Зідан
Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан дав коментар після перемоги своєї команди над "Фенербахче" в матчі за третє місце Audi Cup.

Зідан заявив, що український воротар Андрій Лунін – майбутнє мадридського клубу. Слова фахівця цитує AS.

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Коли ми повернемося до Мадрида, ми побачимо ситуацію кожного воротаря. Також важливо, що думає гравець. Я радий, що Лунін зіграв сьогодні проти "Фенербахче". Лунін – майбутній воротар "Реала", він дуже хороший. Ми з ним приймемо правильне рішення,
– заявив фахівець.

Спорт 24 писав, що Андрій Лунін взяв участь в матчі товариського турніру Audi Cup проти "Фенербахче", де "вершкові" перемогли з рахунком 5:3.

Українець вийшов на поле після перерви за рахунку 2:2 замість 32-річного Кейлора Наваса і провів повний другий тайм.

"Реал" посів підсумкове 3 місце в турнірі Audi Cup. В півфіналі змагань мадридський клуб програв "Тоттенхему" з рахунком 0:1, а "Фенербахче" зазнав поразки в матчі з мюнхенською "Баварією" (1:6).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Реал Андрій Лунін
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