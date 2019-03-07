Зідан відмовився повернутися в "Реал", але назвав одну умову

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Зінедін Зідан
Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан відповів відмовою на пропозицію президента "вершкових" Флорентіно Переса негайно повернутися в команду, змінивши на посту "керманича" Сантьяго Соларі.

Однак, Зінедін Зідан очолить мадридський "Реал" після закінчення нинішнього сезону, стверджує El Chiringuito.

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За даними джерела, після поразки "Реала" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Аяксом" (1:4) президент мадридців Флорентіно Перес зателефонував Зідану. Француз відмовився очолити команду в середині сезону, але висловив готовність повернутися в клуб влітку.

Очевидно, що 46-річний фахівець не хоче, щоб на фініші сезону його судили за помилки попередників, вважаючи за краще брати на себе відповідальність з "чистого аркуша".

Зазначається, що Флорентіно Перес оптимістично сприйняв новину про готовність Зідана до діалогу влітку, проте також тримає в умі і можливе повернення в Мадрид Жозе Моуріньо.

До слова, Зінедін Зідан очолював "Реал" з 2016-го по 2018 рік. Під керівництвом французького фахівця клуб протягом трьох років перемагав у Лізі чемпіонів.

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Теги: Спорт Футбол Реал
Джерело: 24 Канал
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