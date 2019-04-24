Зідан вимагає продати зіркового воротаря "Реала", Лунін може отримати шанс
Мадридський "Реал" влітку планує провести ротацію на воротарській позиції. Команду може покинути зірковий бельгійський голкіпер Тібо Куртуа.
Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан не бачить у команді Куртуа, повідомляє Mundo Deportivo.
Дивіться також: Ефектний сейв українця Луніна визнаний найкращим у чемпіонаті Іспанії: відео
Французький фахівець, який повернувся у "Реал", має намір зробити ставку на Кейлора Наваса. Тому Зідан і попросив керівництво клубу продати Тібо.
Куртуа перейшов у "Реал" влітку 2018-го з лондонського "Челсі" за 35 млн євро. Контракт бельгійця з "вершковими" чинний до літа 2024 року.
За інформацією видання, Тібо не має наміру йти з "Реалу" й готовий до боротьби з Навасом. Хоча після повернення Зідана бельгієць не потрапляє до основного складу. У нинішньому сезоні у 24 матчах чемпіонату Іспанії бельгійський воротар пропустив 30 м'ячів і здійснив 57 сейвів.
Швидше за все, другим голкіпером "Реала" стане українець Андрій Лунін. Причиною цього є те, що третій голкіпер "Реала" Лука Зідан може вже у найближче міжсезоння покинути Мадрид. У послугах 20-річного воротаря зацікавлений швейцарський "Базель". Відтак, Лунін має всі шанси повернутися з оренди в "Леганесі".
Однак, за повідомленням іспанського видання Marca, "Леганес" звернувся до "Реалу" з пропозицією залишити Луніна ще на рік в оренді. Та, якщо "Реал" покинуть два голкіпери, мадридці вимушені будуть повернути українця Луніна.