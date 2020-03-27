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Зінченко будує кар'єру кіберспортсмена – наречена футболіста

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Олександр Зінченко та Влада Седан / instagram.com/zinchenko_96

Футболіст англійського "МанСіті" та збірної України Олександр Зінченко активно проводить свій карантин. Наречена гравця Влада Седан розповіла, що зараз Олександр займається кіберспортом.

Влада розповіла, що на вулицях Манчестера патрулює поліція в цивільному. Вони штрафують людей за прогулянку.

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Є тільки чотири причини, за якими людина може вийти з дому: вихід в супермаркет, аптеку, прогулянка не більше двох годин і виїзд на велосипеді. Якщо гуляти не у своєму районі, вам не уникнути штрафу.

Наречена Олександра поділилась, як проводить футболіст час у Англії без неї.

Я думаю, йому там не нудно. Він дуже азартна людина, попри відсутність футболу, він будує кар'єру кіберспортсмена – грає в CS і FIFA, – заявила Седан.

Додамо, що раніше Зінченко поділився відео, як люди у Манчестері підготувались до карантину. Футболіст вирішив піти за покупками у продуктовий магазин, зайшовши всередину футболіст був здивований пустими поличками у місцевому супермаркеті.

Зазначимо, що Великобританія посідає дев'яте місце у рейтингу країн світу за кількістю підтверджених випадків захворювання. Станом на сьогодні, 27 березня, у країні виявлено вже понад 11 тисяч осіб, які захворіли на коронавірус.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Олександр Зінченко
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