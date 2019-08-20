Зінченко міг перейти в інший англійський клуб, який пропонував за нього в чотири рази більше

Український захисник Олександр Зінченко влітку 2016 року перейшов з російської "Уфи" до англійського "Манчестер Сіті". Однак тоді ж міг опинитися і в іншому англійському клубі – "Борнмуті", який запропонував за нього в чотири рази більше..

До слова: Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників Англії

Деталі переходу Зінченка розповів генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов.

"Дуже добре спрацював Алан Прудніков, один з агентів Зінченка. Вони підготували відео для "Манчестер Сіті", Гвардіола подивився і сказав: "Окей, мені цей хлопець подобається, треба спостерігати за цим хлопцем, працюйте". Приїжджали, дивилися наші матчі, чесно, сам до кінця не вірив в те, що відбувається. Представник "Манчестер Сіті" приїхав сюди, ми спілкувалися, а документи підписали в Барселоні. "Борнмут" пропонував за нього 8 мільйонів євро, готові були навіть приїхати головний тренер і спортивний директор, але Саня відмовився", – розповів Шаміль Газізов.

Варто нагадати, що Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" за 2 мільйони євро. Однак після цього одразу був відданий в оренду в голландський ПСВ. Через рік Зінченко вернувся, а згодом став основним лівим захисником "МанСіті", з яким двічі вигравав чемпіонат Англії. Також в його активі дві перемоги у Кубку ліги та одна – в Кубку Англії. Нещодавно він виграв з "Манчестер Сіті" і Суперкубок Англії, обігравши "Ліверпуль". Сам Зінченко забив один з післяматчевих пенальті.

Як це було: Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль"