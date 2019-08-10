Зінченко може стати володарем унікального рекорду АПЛ

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / "Манчестер Сіті"

Українському гравцю "Манчестер Сіті" Олександру Зінченку 10 серпня може покоритися унікальний рекорд АПЛ.

Зінченко може стати гравцем, який виграв всі свої прем'єрні матчі в Прем'єр-лізі. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Рекорд українця відбудеться, якщо підопічні Пепа Гвардіоли виграють у команди Андрія Ярмоленка "Вест Хема".

До слова, вже відомо стартові склади на гру. Олександр Зінченко вийде в основі "Манчестер Сіті", а Андрій Ярмоленко розпочне матч на лаві для запасних.

Якщо "Ман Сіті" із Зінченком у складі заробить 3 очка, то він зрівняється з досягненням свого одноклубника Давіда Сільви. У 2018-му році з іспанцем в складі "Манчестер Сіті" виграв 23 поєдинки поспіль, що є рекордним показником в історії АПЛ.

 

 

До слова, у першому матчі сезону "Манчестер Сіті" здобув Суперкубок Англії перемігши "Ліверпуль". Для Олександра Зінченка цей Суперкубок Англії став першим в кар'єрі – раніше разом з "Ман Сіті" він двічі вигравав АПЛ (2017/18, 2018/19), двічі тріумфував в Кубку Ліги (2017/18, 2018/19), а також вигравав Кубок Англії в сезоні 2018/19.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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