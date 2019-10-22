Зінченко не зіграє за "МанСіті" у матчі Ліги чемпіонів проти "Аталанти" Маліновського

Українське протистояння у Лізі чемпіонів між Олександром Зінченком та Русланом Маліновським може не відбутися. Все через травму першого з них.

На офіційному сайті УЄФА вказано, що Зінченко не зіграє у цьому матчі через травму. Також не зіграють Мане та Ляпорт.

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При цьому що на офіційному сайті "Манчестер Сіті" інформації про травму Зінченка немає. Є лише повідомлення про те, що Кайл Вокер та Ніколас Отаменді відновилися від ушкодження і готувалися до матчу проти "Аталанти".

Матч "Манчестер Сіті" – "Аталанта" відбудеться у вівторок, 22 жовтня. Початок матчу о 22:00

Варто зазначити, що Зінченко не потрапив до заявки на матч чемпіонату Англії в суботу, 19 жовтня. У ньому "МанСіті" на виїзді переміг "Крісла Пелас". На позиції лівого захисника, де грає Зінченко в клубі, зіграв Менді.