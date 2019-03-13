Зінченко очолив рейтинг найкращих захисників "Манчестер Сіті" у нинішньому сезоні

Гравець "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зічненко вийшов у лідери сезону серед захисників за результативністю.

За системою "гол+пас" Зінченко вже набрав 6 балів – 1 гол і 5 асистів, один з яких він зробив у матчі з "Шальке" (7:0) в 1/8-й Ліги чемпіонів.

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У найближчих переслідувачів Зінченка – Бенжамена Менді і Емеріка Ляпорта – по 5 очок. У Менді 0+5, у Ляпорта 4+1. Кайл Уокер набрав 3 очки (2+1), Даніло і Ніколас Отаменді – по 2 очки (1+1).

У загальному списку найкращих асистентів "Манчестер Сіті" Зінченко поступається наразі лише шістьом одноклубникам: Лерою Сане (17), Рахіму Стерлінгу (16), Давіду Сільві (12), Ріяду Марезу (11), Бернарду Сілві (9) та Ілкаю Гюдогану (7).

У поточному сезоні Олександр Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 20 матчів у всіх турнірах.

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