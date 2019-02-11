Зінченко отримав одну з найвищих оцінок за матч проти "Челсі"

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Зінченко в боротьбі з Лофтусом-Чіком
Зінченко в боротьбі з Лофтусом-Чіком / GETTY IMAGES

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який у неділю, 10 лютого, провів матч проти "Челсі", отримав одну з найвищих оцінок серед гравців своєї команди.

Авторитетний портал Whoscored оцінив гру Олександра, який віддав дві результативні передачі, у 8,7 бала.

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Кращими за Олександра виявилися тільки два гравців. Серхіо Агуеро, який оформив хет-трик, отримав 10 балів. На таку ж оцінку напрацював Рахім Стерлінг, в активі якого два голи.

Зазначимо, що "Манчестер Сіті" декласував "Челсі" з рахунком 6:0 та повернув собі перше місце в турнірній таблиці, хоча й зіграв на один матч більше, аніж "Ліверпуль".

Українець Зінченко в рамках чемпіонату Англії зіграв свій перший матч у 2019 році. До цього останній раз Олександр виходив на поле в рамках АПЛ 30 грудня.

Тоді "городяни" перемогли "Саутгемптон" 1:3. У тому матчі українець "привіз" гол у свої ворота, але згодом відзначився результативною передачею.

Також Зінченко у 2019 році виходив за "Манчестер Сіті" у кубкових матчах. Зокрема, Олександр забив розкішний гол у ворота "Бертона" в матчі 1/2 фіналу Кубка ліги.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Челсі Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
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