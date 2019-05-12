Зінченко отримав високу оцінку за чемпіонський матч "Манчестер Сіті"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / twitter.com

Український футболіст Олександр Зінченко, який виступає за "Манчестер Сіті", отримав високу оцінку за поєдинок проти "Брайтона".

Портал WhoScored оцінив гру Олександра Зінченка в чемпіонському для "Манчестер Сіті" матчі у 7,2 бала.

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22-річний українець за 90 проведених на полі хвилин завдав 1 неточний удар, 92 торкань до м'яча, віддав 62 точні передачі з 69 (90% точності), 1 раз успішно пішов в обіграш, виграв дві верхові дуелі, зробив 3 відбори, 2 виноси, 3 перехоплення, 1 фол і 1 втрату.

Найкращим гравцем матчу визнано алжирця Ріяда Мареза, який забив гол – 8,9 бала.

У цьому сезоні Зінченко зіграв 28 матчів за "Манчестер Сіті", забив 1 гол і зробив 5 результативних передач.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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