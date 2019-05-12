Зінченко отримав високу оцінку за чемпіонський матч "Манчестер Сіті"

Український футболіст Олександр Зінченко, який виступає за "Манчестер Сіті", отримав високу оцінку за поєдинок проти "Брайтона".

Портал WhoScored оцінив гру Олександра Зінченка в чемпіонському для "Манчестер Сіті" матчі у 7,2 бала.

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22-річний українець за 90 проведених на полі хвилин завдав 1 неточний удар, 92 торкань до м'яча, віддав 62 точні передачі з 69 (90% точності), 1 раз успішно пішов в обіграш, виграв дві верхові дуелі, зробив 3 відбори, 2 виноси, 3 перехоплення, 1 фол і 1 втрату.

Найкращим гравцем матчу визнано алжирця Ріяда Мареза, який забив гол – 8,9 бала.

У цьому сезоні Зінченко зіграв 28 матчів за "Манчестер Сіті", забив 1 гол і зробив 5 результативних передач.

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