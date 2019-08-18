Зінченко перервав рекордну серію перемог за "Манчестер Сіті" в АПЛ

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Нічия в матчі 2-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" стала першим випадком для Олександра Зінченка в чемпіонаті Англії, коли "містяни" не перемогли.

До цього в рамках чемпіонату Англії Зінченко перемагав у всіх 23 матчах, в яких з'являвся на полі (21 з них – в стартовому складі).

Огляд матчу: "Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував гол

У лютому цього року він встановив рекорд чемпіонату Англії, здобувши 13 перемог поспіль, Зінченко зупинився на рекордній позначці – 23 перемоги.

До слова, Олександр Зінченко ділить першу сходинку зі своїм одноклубником Давідом Сільвою. У 2018-му році з іспанцем в складі "Манчестер Сіті" виграв 23 поєдинки поспіль, що є рекордним показником в історії АПЛ.

У першому матчі сезону "Манчестер Сіті" здобув Суперкубок Англії перемігши "Ліверпуль". Для Олександра Зінченка цей Суперкубок Англії став першим в кар'єрі – раніше разом з "Ман Сіті" він двічі вигравав АПЛ (2017/18, 2018/19), двічі тріумфував в Кубку Ліги (2017/18, 2018/19), а також вигравав Кубок Англії в сезоні 2018/19.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті Тоттенхем Футбол
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