Зінченко перервав рекордну серію перемог за "Манчестер Сіті" в АПЛ
Нічия в матчі 2-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" стала першим випадком для Олександра Зінченка в чемпіонаті Англії, коли "містяни" не перемогли.
До цього в рамках чемпіонату Англії Зінченко перемагав у всіх 23 матчах, в яких з'являвся на полі (21 з них – в стартовому складі).
Огляд матчу: "Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував гол
У лютому цього року він встановив рекорд чемпіонату Англії, здобувши 13 перемог поспіль, Зінченко зупинився на рекордній позначці – 23 перемоги.
До слова, Олександр Зінченко ділить першу сходинку зі своїм одноклубником Давідом Сільвою. У 2018-му році з іспанцем в складі "Манчестер Сіті" виграв 23 поєдинки поспіль, що є рекордним показником в історії АПЛ.
У першому матчі сезону "Манчестер Сіті" здобув Суперкубок Англії перемігши "Ліверпуль". Для Олександра Зінченка цей Суперкубок Англії став першим в кар'єрі – раніше разом з "Ман Сіті" він двічі вигравав АПЛ (2017/18, 2018/19), двічі тріумфував в Кубку Ліги (2017/18, 2018/19), а також вигравав Кубок Англії в сезоні 2018/19.
Вибір редакції
-
"Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував гол17 серпня , 21:26
-
"Десна" й "Колос" не змогли виявити сильнішого в Чернігові: відео17 серпня , 18:54
-
"Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений (відео)17 серпня , 15:54