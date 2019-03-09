Зінченко продовжує феєрити на тренуваннях "Ман Сіті": нова витівка українця

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

22-річний український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко поділився черговою фотографією з тренування англійської команди.

Олександр Зінченко в доброму гуморі підходить до матчу 30-го туру АПЛ проти "Уотфорда".

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"Фото команди-переможниці? Без шансів! Вибачте, хлопці, ми були кращими", – підписав фото в Instagram Зінченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winning team photo? No chance! ‍♂️ sorry lads we were better!?

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

До слова, 22-річний хавбек поступово стає гравцем основної обойми "Манчестер Сіті". Із останніх шести матчів Олександр Зінченко провів 5 поєдинків від свистка до свистка.

У поточному сезоні Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 18 матчів у всіх турнірах, де забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Новини Спорту Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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