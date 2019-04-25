Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"

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Олександр Зінченко після матчу проти МЮ
Олександр Зінченко після матчу проти МЮ / twitter Manchester City

Українець Олександр Зінченко відіграв увесь матч за "Манчестер Сіті" у дербі проти "Манчестер Юнайтед". І допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу.

"Манчестер Сіті" переміг та піднявся на перше місце у чемпіонаті Англії.

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Після матчу авторитетний портал WhoScored виставив оцінки гравцям. Олександр Зінченко за цей матч отримав 7,42. Завдяки цьому він став найкращим захисником у цьому матчі. Дещо нижчий результат у капітана "містян" Венсана Компані – 7,39.

Найвищу оцінку за матч отримав Бернарду Сілва. Автора першого голу оцінили в 8,29. Рахім Стерлінг отримав 8,25. найкращий гравець матчу за версією АПЛ Давід Сілва отримав лише 7,35. Найкращим з гравців МЮ виявився Ешлі Янг – 6,94.

До слова, Зінченко продовжив унікальну серію у чемпіонаті Англії. Відтак може вийти у наступних трьох матчах за "Манчестер Сіті".

 

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
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