Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"

Українець Олександр Зінченко відіграв увесь матч за "Манчестер Сіті" у дербі проти "Манчестер Юнайтед". І допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу.

"Манчестер Сіті" переміг та піднявся на перше місце у чемпіонаті Англії.

Дивіться, як "Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед" та захопив лідерство в АПЛ

Після матчу авторитетний портал WhoScored виставив оцінки гравцям. Олександр Зінченко за цей матч отримав 7,42. Завдяки цьому він став найкращим захисником у цьому матчі. Дещо нижчий результат у капітана "містян" Венсана Компані – 7,39.

Найвищу оцінку за матч отримав Бернарду Сілва. Автора першого голу оцінили в 8,29. Рахім Стерлінг отримав 8,25. найкращий гравець матчу за версією АПЛ Давід Сілва отримав лише 7,35. Найкращим з гравців МЮ виявився Ешлі Янг – 6,94.

До слова, Зінченко продовжив унікальну серію у чемпіонаті Англії. Відтак може вийти у наступних трьох матчах за "Манчестер Сіті".