Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко увійшов у команду тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored.

Український півзахисник зробив гольову передачу в матчі проти "Шальке" і допоміг "містянам здобути розгромну перемогу – 7:0.

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Від WhoScored Зінченко отримав оцінку 8,6. Найвищу оцінку в 10 балів від видання отримали Лерой Сане ("Манчестер Сіті"), Ліонель Мессі ("Барселона") та Крішітану Роналду ("Ювентус").

Команда тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored виглядає ось так:

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко вийшов у лідери сезону серед захисників "Манчестер Сіті" за результативністю. За системою "гол+пас" Зінченко вже набрав 6 балів.

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