Зінченко увійшов в топ-100 футболістів АПЛ за версією FourFourTwo

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Footboom

Британське видання FourFourTwo склало рейтинг топ-101 найкращих футболістів англійської Прем'єр-ліги на поточний момент.

Гравець збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко опинився в цьому списку на 85 місці.

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Він випередив багатьох відомих гравців, серед яких Антоні Марсьяль з "Манчестер Юнайтед", Руї Патрісіу з "Вулверхемптона" та інші.

Очолив список центральний захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк, а в топ-3 увійшли вінгер "Ман Сіті" Рахім Стерлінг і футболіст "містян" Кевін де Брюйне. Ще один українець Андрій Ярмоленко з "Вест Хема" в рейтинг не ввійшов.

Повний рейтинг топ-100 найкращих футболістів АПЛ можна переглянути за посиланням.

Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом України. Вартість Олександра на трансферному ринку складає 30 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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