Зінченко вийде у старті "Манчестер Сіті" на матч проти "Тоттенхему"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочне матч 35 туру АПЛ проти "Тоттенхема" з перших хвилин.

Гравець "Манчестер Сіті" повністю відновився після травми, про що свідчить його попадання у стартовий склад "містян".

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У попередньому матчі "Манчестер Сіті" зустрічався з "Тоттенхемом" в рамках Ліги чемпіонів і за підсумками двох матчів поступився "шпорам" у чвертьфіналі турніру (0:1 та 4:3).

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Раніше сам Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів.

22-річний українець зіграв 23 матчі за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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