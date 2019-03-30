Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч АПЛ проти "Фулхема"
Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зіграє у матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги проти "Фулхема".
З перших хвилин матчу на полі "Крейвен Котедж" з'явиться наш Олександр Зінченко, для якого це буде вже 8 старт у нинішньому розіграші АПЛ.
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Всього в нинішньому сезоні Зінченко провів за "містян" 21 гру у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.
У разі перемоги "Сіті" обійде "Ліверпуль", що має перевагу в 2 очки, але зіграв на один матч більше.
Матч "Манчестер Сіті" – "Фулхем" відбудеться у суботу, 30 березня. Початок гри – о 14:30 за київським часом.
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