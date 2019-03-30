Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч АПЛ проти "Фулхема"

4 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото із соцмереж

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зіграє у матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги проти "Фулхема".

З перших хвилин матчу на полі "Крейвен Котедж" з'явиться наш Олександр Зінченко, для якого це буде вже 8 старт у нинішньому розіграші АПЛ.

Читайте також: Зінченко близький до підписання нового контракту з "Манчестер Сіті"

Всього в нинішньому сезоні Зінченко провів за "містян" 21 гру у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 5 результативних передач.

У разі перемоги "Сіті" обійде "Ліверпуль", що має перевагу в 2 очки, але зіграв на один матч більше.

Матч "Манчестер Сіті" – "Фулхем" відбудеться у суботу, 30 березня. Початок гри – о 14:30 за київським часом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні
7950
Теги: Олександр Зінченко Спорт Футбол Манчестер Сіті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
сьогодні 12:47 Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
246
Експерти чекають від українця розгромної перемоги: анонс поєдинку Гвоздик – Нгумбу
сьогодні 09:30 Експерти чекають від українця розгромної перемоги: анонс поєдинку Гвоздик – Нгумбу
354
Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC
сьогодні 07:41 Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC
1154
Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
29 березня 16:52 Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
812
Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
29 березня 15:28 Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
1289
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук