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Зінченко яскраво вивів Україну до чвертьфіналу чемпіонату Європи з FIFA 20: відео матчу

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Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

У турнірі Євро-2020 по FIFA завершилися чергові матчі 1/8 фіналу. Визначилися вже практично всі учасники 1/4 фіналу.

Після напруженого поєдинку в наступну стадію пройшов півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко. Він у матчі 1/8 фіналу переміг Міхаеля Грегоріча, який грав за "Ліверпуль" з рахунком 2:1.

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Українець грав "Барселоною", його опонент обрав "Ліверпуль". Основний час гри завершився з рахунком 1:1, в овертаймі Зінченко забив переможний гол.

Зазначимо, що, крім Зінченка, до 1/4 фіналу вже кваліфікувалися Тод Кантвелл (Англія), Мунас Даббур (Ізраїль), Партік Ших (Чехія), Бернд Лено (Німеччина). Ще два матчі 1/8 фіналу пройдуть пізніше: Діогу Жота (Португалія) зустрінеться з Ніколою Міленковічем (Сербія), а Серхіо Регілон (Іспанія) зійдеться з Разваном Маріном (Румунія).

Міхаель Грегоріч – Олександр Зінченко відео матчу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Збірна України з футболу Новини Спорту ФІФА Олександр Зінченко Спорт Футбол
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