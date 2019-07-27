Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" у матчі проти "Йокогами": відео голів
Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" у товариському матчі проти "Йокогама Марінос". Його команда перемогла 3:1.
Зінченко традиційно діяв на позиції лівого захисника. І відіграв 75 хвилин. Його замінив Ангеліно, який влітку повернувся до "Манчестер Сіті".
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До цього часу "Манчестер Сіті" вигравав 2:1, а сама гра закінчилася перемогою "містян" 3:1. За англійську команду забивали Де Брюйне, Стерлінг та Лукас Нмеча. Зінченко результативними діями не відзначився.
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