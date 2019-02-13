Зінедін Зідан може очолити "Челсі"

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Зінедін Зідан
Зінедін Зідан / Sportbox

Керівництво лондонського "Челсі" не надто задоволене результатами команди у чемпіонаті. Відтак розглядає можливість заміни теперішнього тренера Мауріціо Саррі на Зінедіна Зідана.

До такого кроку керівництво "синіх" вирішило вдатися після розгромної поразки у чемпіонаті Англії від "Манчестер Сіті" 6:0, повідомляє The Sun.

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Зінедін Зідан зараз перебуває без роботи, і за даними видання. Не проти очолити топ-команду з чемпіонату Англії. Останнім місцем роботи 46-літнього француза був мадридський "Реал", з яким він виграв Лігу чемпіонів. Після чого неочікувано покинув вершкових.

Мауріціо Саррі очолив "Челсі" влітку 2018 року. Зараз команда посідає шосте місце. Лондонський клуб відстає від лідерів "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" на 15 очок.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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