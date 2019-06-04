Зірка "Баварії" офіційно покидає клуб

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Хамес Родрігес
Хамес Родрігес / twitter.com/iMiaSanMia

Зірковий півзахисник "Баварії" Хамес Родрігес офіційно покидає мюнхенський клуб після двох років у Німеччині.

"Баварія" вирішила не викуповувати контракт колумбійця в мадридського "Реала" й футболіст повернеться в іспанський клуб.

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"Баварія" орендувала Хамеса два роки тому за 13 мільйонів євро й могла викупити контракт футболіста за понад 40 мільйонів євро.

Принципове рішення прийнято. Він спілкувався зі мною і сказав мені в особистій бесіді, що просить клуб не активувати опцію викупу. У таких умовах це не має сенсу. Він хоче грати, бути гравцем старту. Тут у нього немає гарантії. Мені шкода,
– заявив голова ради директорів мюнхенського клубу Карл-Хайнц Румменігге.

За два сезони у "Баварії" Родрігес зіграв 67 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав 9 результативних передач.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія Реал Трансфери
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