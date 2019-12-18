Зірка "Баварії" виступає за клуб в дитячій "репліці" замість офіційної форми

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Філіппе Коутіньо не може виступати в офіційній формі в домашніх матчах клубу в Бундеслізі. Причина – його ріст.

Як йдеться на сайті Бундесліги, adidas на початку сезону надав "Баварії" комплект форми на першу половину сезону. Однак Коутіньо перейшов до мюнхенського клубу дещо пізніше. І серед цього комплекту не було такого який би підійшов бразильцю. Все через те, що його зріст лише 172 сантиметри.

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У "Баварії" зайшли вихід з цієї ситуації. Футболіст грає у так званій репліці – футболках, які продають у фірмових магазинах. При цьому Коутіньо використовує дитячі репліки, які розраховані на дітей до 176 сантиметрів зросту. Репліка відрізняється від автентичної форми тим, що дещо важча та довше сохне.

Однак така ситуація лише для домашніх матчів "Баварії". Для гостьових матчів у Бундеслізі та Лізі чемпіонів наявні комплекти форми Коутіньо підходять.

Вже у другій половині сезону adidas надасть "Баварії" форму, яка буде підходити Коутіньо.