Зірка "Реала" погрожує гравцям команди залишитися у клубі, якщо йому не заплатять 51 млн євро

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Гарет Бейл
Гарет Бейл / GETTY IMAGES

Зірковий футболіст мадридського "Реала" валлієць Гарет Бейл заявив, що готовий покинути команду. Однак Бейл зробить це тільки в тому випадку, якщо йому виплатять всю суму відповідно до контракту.

Як повідомляє Sport.es з посиланням на Radioestadio, валлієць сказав про це у розмові з партнерами по команді.

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У мене залишилося три роки за контрактом. Якщо вони хочуть, щоб я пішов, їм потрібно буде заплатити мені 17 млн євро ​​за кожен сезон. Якщо вони цього не зроблять, я залишуся тут. І якщо мені доведеться грати в гольф весь цей час, я буду грати в гольф,
– передає ймовірні слова Бейла видання.

Бейл перейшов у "Реал" з "Тоттенхема" влітку 2013 року. Його трансфер обійшовся "вершковим" у 101 мільйон євро. Всього у складі мадридського клубу валлієць зіграв 231 матч і забив 102 м'ячі. З "Реалом" Бейл виграв чотири Ліги чемпіонів (2014, 2016, 2017, 2018).

Наразі керівництво клубу не повідомляє про майбутнє Бейла в команді, однак наставник іспанців Зінедін Зідан не бачить Гарета у складі. 

У цьому сезоні Бейл зіграв 42 матчі, забив 14 голів та віддав 6 результативних передач. Його трансферна вартість на цей момент, за даними Transfermarkt, 70 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол Реал
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