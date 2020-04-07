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Зірка "Тоттенхема" пройде навчання з ядерною зброєю і буде підданий впливу сльозогінного газу

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Сон Хин Мін / sports.yahoo.com

Зіркового футболіста англійського "Тоттенхема" Сон Хин Міна чекає серйозне випробування в армії Південної Кореї. Футболіст пройде чотиритижневі збори в армії під час перерви в англійській Прем’єр-лізі (АПЛ).

Упродовж військових зборів Сон буде підданий впливу сльозогінного газу, проведе навчання з відкритим вогнем і відправиться в 30-кілометровий марш, інформує ESPN.

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Неназваний представник Корпусу морської піхоти заявив, що Сон пройде укорочену версію табору.

Його навчать військової дисципліни, а також футболіст пройде бойові навчання з хімічною, біологічною, ядерною зброєю.

"Як тільки ви потрапите в армію, то зможете стріляти з гвинтівки, вдихати газ і брати участь в боях, переміщаючись поповзом", – заявив представник.

"Тоттенхем" оголосив, що Сон пройде військові збори і повернеться у Лондон у травні.

Сон отримав звільнення від армії після того, як у складі збірної виграв Азійські ігри у 2018 році. У Південній Кореї всі працездатні чоловіки зобов'язані служити в армії близько двох років.

Чемпіонат Англії з футболу зупинений на невизначений термін.

У цьому сезоні АПЛ Сон провів 21 матч за "Тоттенхем". У його активі 9 голів та 8 результативних передач.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Південна Корея Тоттенхем Футбол
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