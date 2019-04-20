Зірка збірної України увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів світу

88 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників планети до 23 років за версією авторитетного ресурсу Transfermarkt.

22-річний українець ділить 7 позицію разом з Тео з "Сосьєдаду", Серхіо Регілоном з мадридського "Реала" і Альфонсо Педрасом з "Вільярреала". Всі вони оцінені в 15 мільйонів євро.

Прочитайте, що з Сашком: Гвардіола прокоментував стан Зінченка перед грою з "Тоттенхемом"

Найдорожчим молодим лівим захисником за версією порталу є Хосе Гайя з "Валенсії", який оцінений в 40 мільйонів євро.


Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників до 23 років

Наразі Олександр Зінченко продовжує відновлення після травми, яку він отримав у матчі чемпіонату Англії. Українець вже провів тренування з "містянами" після вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Яким буде курс долара напередодні та після другого туру виборів
сьогодні
9307
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
сьогодні 14:12 Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
719
Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
18 квітня 14:01 Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
Станіслав Безушко 286
Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео
сьогодні 13:01 Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео
1411
Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
19 квітня 12:42 Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
683
"Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
18 квітня 23:56 "Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео
563
Новини
Більше новин
Залиште відгук