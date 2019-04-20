Зірка збірної України увійшов у топ-10 найдорожчих футболістів світу

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко увійшов у топ-10 найдорожчих лівих захисників планети до 23 років за версією авторитетного ресурсу Transfermarkt.

22-річний українець ділить 7 позицію разом з Тео з "Сосьєдаду", Серхіо Регілоном з мадридського "Реала" і Альфонсо Педрасом з "Вільярреала". Всі вони оцінені в 15 мільйонів євро.

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Найдорожчим молодим лівим захисником за версією порталу є Хосе Гайя з "Валенсії", який оцінений в 40 мільйонів євро.



Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників до 23 років

Наразі Олександр Зінченко продовжує відновлення після травми, яку він отримав у матчі чемпіонату Англії. Українець вже провів тренування з "містянами" після вильоту команди з Ліги чемпіонів.

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