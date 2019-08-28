Зіркова українка несподівано покидає US Open у першому раунді

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / Фото з відкритих джерел

Катерина Козлова стала першою українською тенісисткою, яка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США.

В 1/64 фіналу Катерина програла 23-річній Тейлор Таунсенд зі США – 6:3, 3:6, 2:6.

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Матч тривав дві години. Вигравши перший сет, Козлова на рівних, з результату 2:2 почала й другу партію. Але надалі Таунсенд поступово захопила перевагу і виграла вирішальний відрізок поєдинку дуже впевнено.

В другому колі Тейлор зустрінеться з четвертою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії, котра у паралельному, дуже непростому трисетовому матчі перемогла американку Ніколь Гіббс.

Спорт 24 писав, що дві інші українські тенісистки, які виступають на US Open 2019, здобули перемоги. Даяна Ястремська завдала поразки Моніці Нікулеску з Румунії, а Еліна Світоліна (п'ятий номер посіву) переграла американку Уїтні Осігве.

У другому раунді Світоліна зустрінеться з Вінус Вільямс, суперницею ж Ястремський стане шведка Ребекка Петерсон.

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Теги: Новини Спорту Спорт US Open Теніс
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