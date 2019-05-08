Зіркова українська легкоатлетка поділилась інтимним фото з відпочинку

23-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася новою світлиною в соцмережі Instagram.

Спортсменка спеціалізується на стрибках в довжину. Красуня зробила спільне фото зі своїм чоловіком Михайлом Романчуком.

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Марину та Михайла можна впевнено назвати зірковою парою українських спортсменів. Адже Михайло Романчук – український плавець, чемпіон Європи у 2018 році, срібний призер чемпіонату світу у 2017 році. До цього – медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання.

Спорт 24 писав, що Марина Бех-Романчук здобула срібло на першому етапі "Діамантової ліги" у стрибках у довжину.

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