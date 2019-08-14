Зіркова українська тенісистка повертається на корт після паузи в кар'єрі

33-річна українська тенісистка Катерина Бондаренко відновить виступи на тенісному корті.

Спортсменка заявилася на турнір WTA в Ташкенті, який пройде з 23-го по 29 вересня в Узбекистані.

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Цей турнір стане першим для українки після паузи, пов'язаної з народженням другої дитини. Бондаренко швидко відновила тренування і почала готуватися до повернення на корт.

В активі тенісистки є перемога на турнірі в Ташкенті в 2017 році, тоді Катерина була 93-м номером у світовому рейтингу.

Бондаренко в останній раз виходила на корт в серпні минулого року – в першому раунді US Open уродженка Кривого Рогу в двох сетах поступилася білорусці Вірі Лапко (3:6, 3:6).