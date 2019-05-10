Зіркові українські тенісистки дізналися суперниць на турнірі в Римі

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Еліна Світоліна та Леся Цуренко
Еліна Світоліна та Леся Цуренко / btu.org.ua

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська дізналися своїх суперниць на турнірі WTA Premier 5 в Римі.

Еліна Світоліна отримала п'ятий номер посіву і пропустить перше коло. Захист титулу українка почне матчем проти переможниці зустрічі Вікторії Азаренко і Чжан Шуай. Зазначимо, що Світоліна ставала чемпіонкою турніру попередні два сезони.

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Леся Цуренко в стартовому матчі зіграє проти Юлії Путінцевої. Українка здобула дві перемоги над представницею Казахстану в чотирьох матчах, останній з яких пройшов у цьому сезоні в Дубаї. Раніше Цуренко вдалося виграти в столиці Італії по одному матчу в основній сітці в 2016-му та 2017 році.

Даяна Ястремська в своєму дебютному матчі в Римі зустрінеться з Карлою Суарес-Наварро, яку обіграла в цьому році у другому колі Australian Open.

Спорт 24 писав, що минулого тижня Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська не зуміли подолати перший раунд турніру WTA Premier у Мадриді.

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Теги: Новини Спорту Леся Цуренко Даяна Ястремська Еліна Світоліна Спорт Теніс
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