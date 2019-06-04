Зірковим боксерам заборонять бачитися з відомим співаком Дрейком

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Репер Дрейк
Репер Дрейк / twitter.com

Відомий американський промоутер Лу Ді Белла хоче заборонити своїм клієнтам робити спільні фото з репером Дрейком.

До такого кроку Лу Ді Беллу спонукала сенсаційна поразка британського боксера Ентоні Джошуа від мексиканця Енді Руїса.

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Перед поєдинком Джошуа зробив спільне фото зі співаком Дрейком. Після того, як репер зустрічається із спортсменами, зокрема, футболістами, їх команди програють.

Спершу з ним сфотографувався Джейдон Санчо з дортмундської "Боруссії", після чого "чорно-жовті" програли "Баварії" 0:5. Наступним став форвард "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг, після чого лондонці поступилися "Евертону" 0:1. Після фотографії з лідером атак "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро "городяни" поступилися "Тоттенхему" у чемпіонаті 0:1. А коли з ним сфотографувався захисник ПСЖ Левен Курзава, то парижани зазнали найбільш ганебної поразки у чемпіонаті Франції у XXI столітті.

Жоден з моїх бійців не бачитиметься з Дрейком. Або навіть перебувати поруч з ним. Я буду обов'язково вказувати про це в контракті,
– написав Лу Ді Белла у Twitter.

Італійська "Рома" також заборонила своїм гравцям фотографуватися з Дрейком.

Лу Ді Белла відомий промоутер, який співпрацює з американським чемпіоном світу за версію WBC у суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером, чемпіоном світу в 1-й напівсередній ваговій категорії WBA Ріджісом Прогрейсом, чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі Річардом Коммі, українцем Сергієм Дерев'янченком та іншими.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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